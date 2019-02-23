إنشاء معمل لانتاج "النخيل النسيجي"

تفقد مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بالخرطوم، منصور فتح الرحمن، معمل انتاج النخيل النسيجي بشمبات والذي يتبع لشركة تقانة النخيل التي تم انشاؤها بشراكة بين وزارة الزراعه وهيئة البحوث الزراعية بغرض انتاج النخيل النسيجي وإنتاج شتول الموز النسيجي والمنقة والأناناس والفراولة بجانب انتاج حبوب اللقاح.

وأكد دعمه وتشجيعه للبحوث الزراعية من أجل تحقيق انتاج زراعي آمن مشيرا إلي توجهات الدولة نحو الانتاج الزراعي والحيواني لتحقيق النهضة الاقتصادية مبينا سعي الوزارة إلي انتاج التقاوي المحسنه في إنتاج محصول البطاطس بجانب انتاج الموز وصولا إلي انتاج زراعي آمن، مؤكدا مضي الوزارة في تطوير الشراكة مع هيئة البحوث الزراعية لانتاج الشتول المحسنة لزيادة الانتاج البستاني بالولاية مشيرا إلي دور هيئة البحوث الزراعية في تقديم الدعم الفني لتطوير الانتاج الزراعي.

من جانبه أوضح رئيس هيئة البحوث الزراعية د. أبوبكر ابراهيم أن الهيئة تضم عددا من المراكز البحثية تعمل علي تطوير بحوث الانتاج الزراعي وأكد جاهزية الهيئة للتعاون مع الوزارة لتطوير الإنتاج البستاني .

من جهة أخري تفقد مدير الوزارة مركز شمبات للتدريب الزراعي والذي تم انشاؤه بشراكة بين الوزارة وكلية الزراعة جامعة الخرطوم بهدف تدريب كوادر الوزارة والمزراعين وتعهدت الوزارة بحل كل العقبات والمشكلات التي تواجه المركز وأشادت بدور مركز شمبات في تدريب ورفع قدرات المزارعين بتقديم رؤية ومنهج متطور في مجال الانتاج.