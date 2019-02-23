محمد عبد الجليل: لهذا السبب انسحبت من برنامج أغاني وأغاني

تحدث الفنان الشاب محمد عبد الجليل لأول مرة عن سبب انسحابه من برنامج أغاني وأغاني في العام السابق.

وقال عبد الجليل إن سبب انسحابه من البرنامج عقب اختياره وانخراطه في البروفات كان بسبب عدم تأقلمه مع الطريقة التي تؤدى بها الأغنيات داخل البرنامج، كما وصف (استايل) البرنامج بأنه لا يشبهه على الإطلاق، والذى كان يمكن أن يخصم منه الكثير، مبيناً أنه يغني بأسلوب مختلف تماماً عن الأسلوب العام للبرنامج.

وأبدى عبد الجليل عن احترامه وتقديره الشديد لقناة النيل الازرق، مشيراً إلى أنه سعيد جداً باختيارهم له ليكون أحد نجوم النسخة الماضية.

كما تقدم بعميق شكره لمدير القناة ومدير البرامج على اهتمامها الشديد بوجوده في البرنامج، مشيراً إلى أن انسحابه كان بسبب قناعات شخصية وليست بسبب تعرضه لأي مضايقات كما تردد في وقت سابق.

وبالعودة لتفاصيل انضمام محمد عبد الجليل للبرنامج، فقد تم اختياره بواسطة فريق عمل البرنامج، قبل أن ينخرط فعلياً في البروفات ليختفى بعد البروفة الثانية مباشرة ويغيب بشكل مفاجئ.

الأمر الذي دفع فريق البرنامج لملاحقته للتعرف على أسباب اختفاءه، ليعتذر لهم عن المواصلة دون إبداء أي أسباب واضحة.وظهر عبد الجليل للمرة الأولى كمغنى ضمن فرقة عقد الجلاد التي حقق خلالها شهرة كبيرة، قبل أن يعلن انسحابه من الفرقة ويبدأ مشوار الغناء منفرداً، كما قام بإحياء عدد من الحفلات الجماهيرية التي حققت نجاحاً معقولاً.