أسواق البيع المنخفض: توفر أصناف بأسعار تقل بنسبة 30%

تفقد وزير الصناعة والتجارة د. موسى محمد كرامة يرافقه وزير الدولة للصناعة والتجارة د. أبو البشر عبد الرحمن، ووكيل الوزارة م. عبد الرحمن عجب تفقدوا أسواق البيع المنخفض والتي أقامها الاتحاد الوطني للشباب السوداني.

وأشاد وزير الدولة للصناعة والتجارة د. أبو البشر عبد الرحمن بهذه التجربة، مضيفاً أن الوزارة وقفت على عددا كبيرا من الأصناف المعروضة في هذه الأسواق والتي يحتاج إليها المواطنون.

وتابع "هذه الأصناف متوفرة وبأسعار تقل تقريباً بنسبة 30% من الأسعار الموجودة في السوق الرسمي".

وقال أبو البشر: "إن هذا السوق يمثل مبادرة جيدة من الاتحاد الوطني للشباب ويجد رواجاً منقطع النظير ويرتاده يومياً حوالي خمسة آلاف من المواطنين". مشيراً إلى أن وفد الوزارة وقف على بعض المعوقات التي تواجه أسواق الشباب والمتمثلة في عمليات البيع خاصةً الدفع الإلكتروني في نقاط البيع وبعض المشاكل الأخرى اللوجستية.

وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة ستقوم بحل هذه المشاكل بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للشباب والشركات والمصانع والجهات الأخرى ذات الصلة.

وأشار إلى أن خطة الوزارة في المرحلة القادمة توزيع هذه الأسواق على محليات وأحياء ولاية الخرطوم والمناطق الطرفية، مضيفاً أن الوزارة ستركز كذلك في أن تنتشر هذه الأسواق في جميع ولايات السودان.