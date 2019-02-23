"فك الالتباس".. تحليل لخطاب البشير

بدأ خطاب الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ الجمعة؛ مناقضا وملتبساً في كثير من فقراته؛ ولأيتفق تماما مع ماصرح به مدير جهاز الامن والمخابرات؛ الفريق صلاح قوش؛ في تنويره للصحفيين قبيل ساعات من ظهور البشير في القصر الجمهوري.

ويعتقد الكثيرين أن تغييراً حدث في الخطاب خلال اجتماع الرئيس البشير بالمكتب القيادي للحزب الحاكم؛ وخلال خطابه لم يعلن تخليه بوضوح وصراحة عن رئاسة المؤتمر الوطني؛ وجاء حديثه أنه سيقف من منصة قومية ومسافة واحدة من كل الاحزاب والكيانات السياسية.

الالتباس تبدى واضحا ايضا في حديث الرئيس البشير حيث قال ادعو الى تأجيل النظر التعديلات الدستورية؛ بينما ذهب قوش الى الغاء تلك التعديلات وأن البشير لن يترشح لدروة رئاسية؛ ما يفتح الباب واسعا امام التكهنات لفصل أخر من فصول مراوغة الرئيس البشير خلال الاشهر المقبل ليعود من بوابة الحزب.

قانونيا لايستطيع الرئيس البشير الاستقالة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم؛ لأنه سوف يفقد منصبه دستوريا بتغيير الصفة السياسية التي دخل بها الانتخابات الرئاسية.

ويذهب البعض الى أن البشير قبل بالتعديلات التي طرحت عليه داخل اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم؛ بحيث تبدو غامضة وملتبسة بشأن تخليه عن رئاسة الحزب؛ انه لايسعى الى صدام ومواجهة مع الاسلاميين على الاقل في الوقت الراهن؛ واذا وجدت قراراته تجاوبا ايجابيا من الشارع؛ فانه سيعمل تدريجيا على فك الارتباط بالوطني.

ويستبعد بعض الاسلاميين أن يتخلى البشير عن الحزب والاسلاميين؛ ويلمحون الى أن كل القرارات التي اتخذها؛ وراءها مجموعة تنتمي الى التنظيم الاسلامي داخل الجيش والامن.

بالنظر الى تركيبة الحكومة الجديدة المكلفة بتسير امور الدولة الى حين تكوين حكومة الكفاءات؛ نجد أن اغلب اعضائها بما فيهم العسكريين ينتمون للتيار الاسلامي والحزب الحاكم.