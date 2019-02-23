السودان يستضيف مؤتمراً لمكافحة تهريب المهاجرين بالاربعاء

وقال د. خالد لورد المدير العام لمركز دراسات الهجرة والتنمية إن المؤتمر يهدف إلى عكس جهود الدولة السودانية في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وأنه سيعزز من ( عملية الخرطوم) وهي الآلية الدولية المعنية بهذا الموضوع في المنطقة، ويجيء بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.ويشارك في المؤتمر عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية والقطاع الخاص، ومؤسسات أكاديمية ومنظمات طوعية، والمهتمين بالأمر من شخصيات ورموز، وكذلك البعثات الدبلوماسية ذات الصلة بالموضوع و المنظمات الإقليمية والدولية العاملة بالمجال. وأضاف لورد أنه سوف تقدم خلال الجلسات عدة أوراق حول الموضوع.
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