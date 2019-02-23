الملك سلمان يتوجه إلى مصر للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يغادر إلى مصر في زيارة رسمية يرأس خلالها وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

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