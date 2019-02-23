الحان وسط الدموع والدماء.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*بالامس احتفل مجلس المريخ مكرما للقروبات والتنظيمات التي اسهمت بشكل فاعل في دعم الكيان ماديا ومعنويا

*هو تكريم في حد ذاته خطوة للتقريب بين خطاوي المريخاب التي ادمنت التباعد في الآونة الاخيرة

*وامنياتنا ان يعتبرها المجلس مبادرة للم الشمل المريخي

*تلك المبادرة التي سكنت احلامنا جميعا حتي افصح عنها الحبيب معاوية الجاك واطلقها كمبادرة

*الظروف فرضت علينا ان نقترب من بعضنا

*فكان الفريق الذي تابعناه بذلك المستوي الرفيع

*وكانت القلعة الحمراء صالة افراح

*وكانت الجماهير علي قلب رجل واحد

*فكيف بالله لو كان ذلك التقارب نابع من جوانا؟

*بالتأكيد سيكون الجمال اجمل

*وسيكون الفريق اقوي

*وسنقابل زنطور السعودية بالنهائي

*من لايشكر الناس لايشكر الله

*ومن لايشعر بالناس لا يحترمه الناس

*يبقي ماكان في داعي للغناء بين الدموع

*الحصة كانت وطن

*وعلي المريخ كانت تجب مراعاة ذلك

*يتم الشكر والتكريم

*لكن نحترم الدموع والدماء

*واختلجت أنات الكمنجات باصوات عوادم التاتشرات التي جاءت لتتشمر عن هذه اللمة

*فوجدته غناء وسط دموع وداء

*حتي التاتشرات خجلت لينا

*المهم

*نكتفي بهذا الاحتفال

*نواصل المشوار

*نخطوا الي بعضنا

*لا للاحباط

*لانقل تعبت خطاوينا

*نتقدم نحو بعضنا

*نضع ايادينا فوق بعضينا

*نكمل النواقص

*نترك الجدل البيزنطي

*ونمشي بقية الخطاوي لنكمل المشوار في المطار

*يلا يازول

*ارمي قدام

*واترك وراك كل المرارات

*المريخ ينادي

*لبيك ياوطني

*هي اجابة النداء

*المهم

*بشريات تونس زفت خبر امكانية علاج العقرب

*التشخيص منطقي ومقنع

*استبعاد الجراحة زادني يقينا بصحة التشخيص

*لانه الاقرب لتوقعي

*ونتمني العلاج الصاح وعودة العقرب لقيادة الركب يوم اياب النجم من داخل الملعب

*والا

*العمرة وجبت

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*الحصة حساب

*والحساب فراق حبايب

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*الليلة عمل كم ورينا

*لسة الصدمة دي ما انتهت ياوالينا؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال كان كدي اخير العلاج بالكي…احي

والي لقاء

سلك