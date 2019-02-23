مواجهة مفخخة.. بقلم عبد الله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحمد الله وتوفيقه غادرت بعثة المريخ الي تونس لمواجهة النجم الساحلي مساء الاربعاء القادم في ذهاب دور الاربعة من كاس زايد للاندية ابطال العرب .

مباراة النجم تختلف عن كافة المباريات السابقة باعتبارها امام فريق يعتبر الافضل من حيث الثبات الانفعالي والتنظيم داخل الملعب سيما وانه يضم بين صفوفه افضل اللاعبين.

الفريق التونسي يتعامل مع مباراة الاربعاء بشكل مختلف عن تعامل المولودية واتحاد العاصمة والجيش السوري حيث يضع النجم الف حساب لمواجهة المريخ.

يمكن القول ان هذه المواجهة ستكون مفخخة وستكون خاضعة لكافة الاحتمالات.

الثقة التي وصل اليها لاعبو المريخ يمكن ان تكون ايجابية وسلبية في ان واحد فهي ايجابية حال لم يتسرب الغرور الي دواخل لاعبي المريخ وسلبية لو لم يمنحوا الخصم قدره.

شراع الامل اصبح اوسع من ذي قبل في ان يتجاوز المريخ خصمه التونسي لكن التعامل بجدية مع المواجهة يمكن ان يحقق امال وتطلعات رغبات شعب الاحمر بعيدا عن التراخي والاستهتار.

الامر المهم الذي يجب ان بنتبه له الجهاز الفني واللاعبين ان النجم يملك ذات الدوافع التي لدي لاعبي المريخ في الوصول للنهائي والحصول علي الحافز المالي الذي يبلغ اربعة ملائين جنية حال لم يتوشحوا بالذهب.

وباعتقادي ان الزلفاني امام امتحان لن يكون سهلا باعتباره ينازل فريقا ينتمي لبلده خاصة وان للمدربين من بني جلدته تجارب غير جيدة مع انديتنا حينما تنازل فرقا تونسية للدرجة التي جعلت اي شخص اكثر قناعة بان المدربين التوانسة لا يمكن ان يهزموا فرق بلدهم وهو امر نتمني ان ينتبه له الزلفاني حتي لا يتهم ببيع المباراة خاصة من اصحاب الاجندة الخاصة.

ختاما نتمني للمريخ التوفيق.