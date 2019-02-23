مباراة صعبة وسط ظروف مختلفة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• دون شك تنتظر الهلال مواجهة صعبة امام زيسكو الزامبي .. ولا بديل فيها للأزرق سوى تحقيق نتيجة ايجابية .. في ظل تنافس فرق المجموعة الثالثة في العبور الي دور الثمانية.

• يدخل الازرق لقاء الغد بجهاز فني جديد .. بالرغم من ان تلك الاسماء عملت من قبل في الجهاز الفني .. بقيادة الكوكي والجنرال .. وصعوبة اللقاء نابع من استلام الثنائي مهمة التدريب في هذا التوقيت.

• هناك (أمل) وسط تلك المخاوف من خلال النتائج الايجابية التي حققها الكوكي مع الهلال خارج ملعبه في البطولة الافريقية .. لذلك وجد قرار اعادة الكوكي مساندة من البعض بالرغم من اختلافنا مع هؤلاء في هذه النقطة.

• خروج الهلال بالتعادل من امام زيسكو أمر جيد للغاية .. مع انتظار الحصول على نتيجة ايجابية ثانية من ملعب الاشانتي كوتوكو الغاني .. هذه النتائج ستضاعف من اسهم حصول الهلال على احدى بطاقات التأهل.

• الامر أصبح واقع وعلينا دعم ثنائي الجهاز الفني .. لأن الهلال يمر مرحلة صعبة .. عقب تغيير الجهاز الفني بعد خسارة الازرق امام ناكانا .. ودعمه ايضا لأن الفريق مازال خارج الديار ويتأهب لمواجهة الفريق الزامبي الثاني.

• يجب وضع الخلافات جانبا وتقديم الدعم المعنوي للاعبين .. وفي الهلال فرسان استطاعوا قهر ظروف أصعب من الحالية .. وحققوا نتائج مميزة في البطولة الافريقية.

• الازرق بمزيد من الاستقرار على مستوى الجهاز الفني سيحقق المطلوب وسيدخل السرور في نفوس القاعدة الزرقاء في كل مكان. (صمت اخير) ..

• نحن الهلال بنريدو جد.

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