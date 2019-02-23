تعديلات الوطني.. تسديد داخل الشبكة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حملت الصحف اخبارا عن تعديلات مرتقبة في الحكومة والمؤتمر الوطني، لعل اهمية الخبر ان الخطوة تاتي في ظل تطورات سياسية واقتصادية مهمة ويبدو ان الاحتجاجات الاخيرة في معظم البلاد بكرت بتعجل التعديلات خاصة الحديث عما يعتري بعض امانات وقطاعات الحزب من ضعف في التعاطي مع الاحداث الاخيرة ومواءمتها مع الواقع الداخلي بالحزب. الصحف تكهنت باجراء تعديلات في القطاعات والامانات واضيفت لها تعديلات في الحكومة ولكن المكتب القيادي خالف كل تلك توقعات للمرة الثانية بعد تاجيل الاجتماع من يوم الاربعاء الى الخميس ثم اليوم الجمعة.

*ظرف استثنائي

ولعل المكتب القيادي ينعقد في هذه المرة في ظل ظروف استثنائية وفي ظل الأزمة الأقتصادية الحالية، والتي تمثلت في ثلاثة اشياء السيولة ،والوقود، ندرة الخبز ، ويبدو ان الازمة التي تحولت الى ازمة سياسية وامنية ذات ابعاد داخلية وخارجية للتظاهرات الحالية كانت لها اثر مباشر على تعاطي الوطني مع الاحداث.بالتالي لكل تلك الاشياء ياتي انعقاد المكتب القيادي التي سيلتئم مساء اليوم. من خلال تلك المعطيات يناقش المكتب القيادي الازمة الاقتصادية وماصاحبها من ممارسات غير سليمة من ضعاف النفوس من خلال تهريب لبعض الدول الجوار بالتالي سيكون ذلك واحدا من محاور الاجتماع القيادي. ولذلك سمي اجتماع في ظل ظرف استثنائي.

*تفكيك القطاعات

داخل المؤتمر الوطني هناك حديث عن تفكيك بعض القطاعات وتبعيتها للمكتب القيادي باعتبار ان بعض تلك القطاعات يتحدث عنها الناس بان اداءها شابه بعض الضعف في تعاطيه مع الاحداث. بالتالي بالضرورة أن تكون هنالك تعديلات توافي متطلبات المرحلة المقبلة. والتكهنات تشير الى قطاع الإعلام ، بجانب قطاع العلاقات الخارجية، ونوعا ما القطاع السياسي وقطاع التنظيم باعتبار ان الذي يدير القطاع الان هو وزير ديوان الحكم الاتحادي وبالضرورة ان يكون للقطاع الذي يعتبر من القطاعات المهمة رئيس متفرغ، فيما يتعلق بامانة الطلاب والشباب والمراة متوقع تغيير في تلك القطاعات وتساءل البعض لماذا لا يكون هنالك قطاع للشباب والطلاب والمراة باعتبار ان المراة بقوتها تستحق أن يكون لها قطاع بدلا من ان يضمها جميعا قطاع يسمى الفئوى مثلما كان للعاملين امانة الان اصبح لديهم قطاع، ذلك أن حجم المسؤولية الملقاة على العاملين جعلتهم يفكرون في أن يكون لهم قطاع خاص بهم، كذلك بالضرورة أن يكون هناك قطاع للشباب والطلاب باعتبار التحديات الكبيرة وتحولها الى قطاع يمكنها من أداء عملها بشكل اكبر.

*رغبة قديمة

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الرغبة في التعديلات بالوطني قديمة في بعض قطاعاته واماناته لمواكبة مستجدات الساحة السياسية خاصة في الامانات التي التي تشكو ضعفا في الاداء بالاضافة الى فصل بعض الامانات من قطاعات، وكشف مصدر لـ(الصيحة) عن اجتماع خاص احيط بالسرية التامة جمع الرئيس البشير بالحرس القديم ضم على عثمان ود. نافع ومكاوي وعلي كرتي ناقش فيه الوضع السياسي بالدولة وبالوطني وضرورة اجراء تعديلات في الحزب لمواجهة التطورات الاقتصادية والسياسية.

*جراحات متوقعة

لم تذهب كل التكهنات بعيدا،و بحسب مصادر مطلعة فان المكتب القيادي سيجري في اجتماعه المرتقب تعديلات بالحزب في اماناته وقطاعاته التي يعتريها الضعف او عدم المواكبة مع الاحداث الاخيرة بالاضافة الى فصل امانات مثل المراة والطلاب والشباب من القطاع الفئوي ومعاملتها كقطاعات قائمة وتمثيلها في المكتب القيادي.ولكن في المقابل هناك حديث بحسب تلك المصادر ان يجري الوطني جراحات في قطاع الاعلام بتكليف احد الاسماء المرشحة لتولي رئاسة القطاع ويعزي المصدر الخطوة الى عدم مواكبة القطاع مرحلة الاحتجاجات ويقرأ ذلك بحديث عدد كبير من القيادات بان المعارضة تغطي الفضاء الاعلامي والاسفيري ، الى جانب قطاع الطلاب خاصة بعد التغيير الذي حدث في الامانة بالحركة الاسلامية وباعتباره من القطاعات الحيوية، بالاضافة الى القطاع السياسي. ويرى المصدر ان الحكومة بالضرورة تحتاج الى التعديل في بعض مؤسساتها التي قال انها اصبحت محل نقد ولم تعد مواكبة للتطورات الاقتصادية واشار بالضرورة ذلك يتوجه الى وزارة المالية حيث يرى المراقبون اهمية تعيين وزيرا مختص لها، ومن ثم فإن الحاجة ماسة الى فصل منصب وزير المالية عن رئيس الوزارء .

*وارد جدا

لمزيد من الضوء حول التعديلات المرتقبة قال القيادي بالوطني د. قطبي المهدي في حديثه لـ(الصيحة) “قطعا سيكون هنالك تغيير في بعض المؤسسات التي يشوب الضعف اداءها ، كما ان الاحداث التي اندلعت اخيرا والمتعلقة بمطالب الشعب تفرض أن تكون هنالك تعديلات تشمل بعض الافراد. ويمتد ذلك الى المؤتمر الوطني لتشمله التعديلات خاصة في الامانات المتعلقة بالعمل الشعبي والجماهيري ورأى ان مرد ذلك الفصل بين السلطات التنفيذية والسياسية .

*وجوه شبابية

وكشف المصدر أن الرئيس البشير كان حريصاً على وجود وجوه شبابية في هياكل الحزب، حيث تم الابقاء على عمار باشري في أمانة التعبئة السياسية، وإدخال قبيس أحمد المصطفى عبر قطاع العلاقات الخارجية وتكليفه بمنصب أمانة الدول العربية، وإعادة عمر باسان للأمانة السياسية وتعيين هشام التجاني في أمانة الطلاب.