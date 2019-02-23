أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم السبت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي:- العملةشراءبيع متوسط الدولار 47.5 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4286 0.4307 0.4297 الجنيه الاسترليني 61.9619 62.2717 62.1168 الفرنك السويسري 47.4663 47.7036 47.585 الدولار الكندي 36.0767 36.2571 36.1669 كرونة السويدية 5.1044 5.1299 5.1172 الكرونة النرويجية 5.5312 5.5589 5.545 الكرون الدنماركي 7.2251 7.2612 7.2432 الدينار الكويتي Advertisements 155.5847 156.3626 155.9737 الريال السعودي 12.6667 12.73 12.6984 الدرهم الاماراتي 12.9329 12.9976 12.9652 الريال القطري 13.0448 13.11 13.0774 الدينار البحريني 125.9279 126.5575 126.2427 ريال عماني 123.4407 124.0579 123.7493 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.923 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 53.9135 54.183 54.0482

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