شباب جزائريون يهتفون بشعار التظاهرات السودانية  (الجزائر مرقت مرقت).!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت عدة مناطق بالجزائر تظاهرات ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، شارك فيها الآلاف من الشباب ودعا إليها ناشطون باسم “حركة مواطنة”.

ووفقاً لمتابعات محررة كوش نيوز كتب بعض الشباب الجزائريون بحساباتهم الرسمية “بتويتر” منهم الشاب محمد كساب الذي كتب : (الجزائر مرقت مرقت على رأي شباب السودان).

وبحسب كوش نيوز هتف بهذا الشعار شباب مدينة عطبرة التي كانت أول مدينة سودانية بدأت بها التظاهرات في يوم 19 ديسمبر من العام الماضي عندما رفعت الحكومة أسعار الخبز والوقود وكانوا يهتفون بـ” شرقت شرقت عطبرة مرقت” (وعطبرة مرقت مرقت).