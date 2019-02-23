تزايد على شراء تذاكر مواجهة كلاسيكو الأرض المرتقب

شهاب محمد - الخرطوم - برشلونة الخليج 365 : يترقب عشاق الساحرة المستديرة في أرجاء المعمورة، موقعة كلاسيكو إياب كأس ملك إسبانيا، الأربعاء المقبل، على ملعب سنتياجو برنابيو، في عقر دار نادي العاصمة، ريال مدريد الذي يستقبل دون حفاوة، غريمه اللدود برشلونة، في موقعة لا تحمل أفضلية لأي طرف بعدما احتكم التعادل موقعة الكامب نو، بهدف لكل فريق.

ومن بين مباريات الكلاسيكو بين الفرق والمنتخبات في مختلف البطولات، تحتفظ صدام كبيري الليجا الإسبانية بسحرها الخاص، الذي يسعى الكثيرون إلى مشاهدته عن قرب، وعدم الاكتفاء برؤيته عبر شاشات التلفاز.

ولأن الطلب يتزايد على حضور مباريات ريال مدريد وبرشلونة من سنة لأخرى، أصبحت تذاكر الكلاسيكو أشبه بالهدية الثمينة التي يرغب الكثيرون في اقتنائها، ومرت تذاكر الكلاسيكو بعدة مراحل منذ العام 1977 وحتى العام 2014

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