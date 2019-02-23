الهلال يتدرب تحت الأمطار ونجومه يتسلحون بالعزيمة والإصرار

أجرى الهلال في السادسة من مساء أمس مناورته الرئيسية، بملعب باور ديناموز تأهباً لمواجهة زيسكو الزامبي غداً، في الجولة الثالثة لمجموعات البطولة الكونفدرالية، وذلك تحت إشراف التونسي نبيل الكوكي، وطاقمه المعاون بقيادة الجنرال صلاح أحمد آدم، ومدرب الأحمال فتحي بشير، ومدرب الحراس ياسر كجيك، وقد استمر المران لساعة فقط، تحت زخات الأمطار، في الوقت الذي اهتم فيه المدرب بالاستحواذ والضغط، ومن ثم الكرات المعكوسة والضربات الثابتة، فضلاً عن الجانب الدافعي والهجومي، وقد شهد المران تألقاً جماعياً للاعبين، خاصة الثنائي وليد الشعلة وإدريسا امبومبو، وتقرر أن يؤدي الهلال تدريبه اليوم بمسرح المواجهة بمدينة اندولا، وذلك من أجل تحسس أرضية ملعب ليفي مواناواسا.

هذا وقد ظهر من خلال مران الأمس حسب صحيفة قوون، أن اللاعبين في قمة روحهم المعنوية، ويتسلحون بالعزيمة والإصرار لتحقيق الانتصار في مواجهة الغد، ليعتلوا صدارة مجموعتهم في البطولة الكونفدرالية، رغم الأجواء الماطرة التي تشهدها المدن الزامبية هذه الأيام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)