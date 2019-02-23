الكوكي محتار.. واللاعبون في انتظار خياراته

لن تكون مهمة مدرب الهلال التونسي الكوكي سهلة، فيما يتعلق بعملية اختيار الأسماء التي يعتمد عليها في مباراة الغد أمام زيسكو، حيث يجد المدرب وفرة في الخيارات على كافة الخانات، فما بين رغبة الأساسيين ودوافع البدلاء الذين يبحثون عن وضع أقدامهم في التشكيلة حسب صحيفة قوون، سيكون المدرب في حيرة، وبالتالي يتوقع أن يجد المدرب صعوبة كبيرة في اختيار أول قائمة يعتمد عليها في أول مواجهة له، مع الفريق من المنطقة الفنية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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