عضو مجلس المريخ: نسعى للتويج بكأس العرب وليس المال

كشف محمد موسى الكندو عضو مجلس إدارة نادي المريخ عن رغبة فريقه القوية في التتويج بكأس العرب في نسخته الحالية وكان المريخ تأهل لنصف نهائي كأس زايد على حساب مولودية الجزائر وسيصطدم بالنجم الساحلي ذهاباً وإياباً في نصف نهائي المسابقة .
وقال الكندو في حديث لبرنامج بحث عن هدف بقناة النيل الأزرق وبحسب صحيفة الصدى، إن فريقه يبحث عن لقب البطولة بعيداً عن التركيز على الجائزة المالية الضخمة، وأبان الكندو أن الأحمر يطمح في التتويج بالكأس ليضيفه إلى قائمة الكؤوس الخارجية التي حصل عليها في السابقـ وأشاد الكندو بتضافر الأسرة المريخية في الفترة الأخيرة الأمر الذي كان له أثره الكبير في الانتصارات التي حققها فريق الكرة على صعيد البطولة العربية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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