الهلال يحرم مدرب زيسكو من النوم

قال جورج لواندامينا مدرب نادي زيسكو إنه لن يتمكن من النوم في أي ليلة، بسبب مواجهة الهلال غداً، وبعد الخسارة من الأشانتي كوتوكو، وقال أن فريقه جاهز لمواجهة الفريق السوداني وتحقيق الفوز غداً وضمان صدارة المجموعة وأكد في تصريحات حسب صحيفة قوون أمس: لقد لعبنا مباراتين في المجموعة الثالثة وتبقت لنا أربع مباريات، وإذا كانت الأمور تقوم على الأسس الرياضي بشكل صحيح فلدينا ثلاث نقاط من كل مباراة، وإذا كانت المسابقة تنتهي باليوم فإن زيسكو سيظل في القمة، وأكد أن زيسكو قادر على العودة بعد الاستمتاع بأطول فترة راحة بين المباريات التنافسية حتى الآن في عام 2019 بعد شهر ضيق من اللعب، الذي لعب فيه زيسكو تسع مباريات منذ 13 يناير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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