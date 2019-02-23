التش: نبحث عن ظهور مختلف أمام النجم الساحلي ونستهدف التتويج بالكأس

أعرب أحمد حامد حامد التش نجم وسط المريخ في حوار أجرته معه الصدى قبل ساعات من مغادرة البعثة الحمراء إلى تونس فجر اليوم السبت لمواجهة النجم الساحلي الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية .

وقال التش وبحسب وصحيفة الصدى، إنهم يبحثون عن ظهور مختلف أمام النجم الساحلي يمكنهم من العودة بنتيجة إيجابية للخرطوم، وتحدث التش كذلك عن غيابه أمام مولودية الجزائر في المباراة الماضية بسبب الإيقاف واعداً بأن يعوض الجماهير الغياب في مباراة الأربعاء والإسهام مع زملائه في قيادة الفريق للعودة بنتيجة إيجابية من سوسة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)