رد الفعل.. ماذا أسفر عن قرارات "البشير"؟ (تقرير)

في الساعات الأخيرة، وجه الرئيس السوداني من القصر الجمهوري خطابًا هاما للأمة السودانية، وأعلن البشير، يوم الجمعة إقالة حكومة الوفاق الوطني، وجميع الحكومات المحلية للولايات السودانية، مؤكدا نيته ‏تشكيل حكومة كفاءات وطنية لاتخاذ تدابير اقتصادية جذرية‎.‎

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‎وفرض البشير أيضا حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عام، كما أمر بتعطيل نظر البرلمان السوداني في التعديلات ‏الدستورية التي تسمح له بالترشح مرة أخرى لمنصب رئيس البلاد‎.‎

و أعلن الرئيس السوداني، في خطاب تاريخي، تركه الحكم العام المقبل، مؤكدًا أنه لن يترشح لرئاسة البلاد مرة أخرى بعد انتهاء ولايته نهاية العام الجاري.

واعتبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن القرارات التي اتخذها الرئيس عمر البشير، لا سيما فرض حالة الطوارئ، "ضرورية لتفادي عدم انزلاق البلاد إلى الفوضى".

وقال نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب الدكتور محمد المصطفى الضو، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، السبت، إن "قرارات البشير تاريخية وعميقة، وتمهد الطريق للتداول السلمي للسلطة، وكان ينبغي الاحتفاء بها من جميع المكونات السودانية بدلا من رفضها من جانب المعارضة".

وأشار إلى أن خطاب البشير أورد مسائل عديدة، لافتا إلى أنه مع صدور القرارات التفصيلية سيدرك الجميع أنها تتسع لكل مكونات البلاد دون إقصاء.

واعتبر المسؤول الحزبي طلب البشير من البرلمان تأجيل تعديل الدستور أنه يفتح الباب أمام الجميع للمشاركة بفاعلية في سن دستور دائم وخطوات انتخابية تمهد الطريق للتداول السلمي للسلطة.

وحول ردود الأفعال الغاضبة لقوى المعارضة السودانية على قرارات البشير، علق القيادي بالحزب الحاكم قائلا إن "البلاد في مرحلة بالغة التعقيد، ولا تجدي عمليات التجاذب والاستقطاب، وينبغي الجلوس إلى مائدة الحوار التي أكد الرئيس البشير أنها ستظل مفتوحة أمام الجميع".

و اتسع نطاق التظاهرات الليلة الجمعة، في عدد من الاحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم، فور إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حزمة قرارات في خطابه مساء الجمعة.

وبحسب شهود عيان فإن التظاهرات اندلعت في عدة أحياء في جنوب وشرق الخرطوم بجانب أحياء في مدينة أم درمان غرب العاصمة فضلا عن أحياء بمدينة بحري شمال الخرطوم للتعبير عن رفضهم لحزمة قرارات الرئيس البشير.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط النظام , وقد عملت الشرطة السودانية على تفريق التظاهرات بالغاز المسيل للدموع.

وكان تجمع المهنيين "تجمع نقابي غير رسمي " دعا لتظاهرات مساء الجمعة عقب الخطاب الرئاسي الذي القاءه الرئيس السوداني عمر البشير بالقصر الرئاسي.

و اعتقلت السلطات الأمنية في الخرطوم ليل الجمعة مجموعة من الاطباء السودانيين من داخل "سكن مشترك" في قلب العاصمة الخرطوم, كما اعتقلت رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان ميرغني من داخل مقر الصحيفة واقتادته لجهة غير معلومة.

وقالت اللجنة المركزية للأطباء في بيان مساء الجمعة إن قوة من الأمن اقتحمت "أكبر سكن مشترك للأطباء" في الخرطوم وقامت باعتقال جميع من فيه من أطباء, بعد أن ألقت عليهم الغاز المسيل للدموع علي خلفية احتجاجات نفذوها فور إعلان خطاب الرئيس البشير.

ورفضت قوى سياسية معارضة ومسلحة قرارات البشير ووصفتها بأنها مجرد التفاف على مطالب الشارع بالتنحي الفوري لنظام البشير.

وقال بيان صادر بتوقيع رئيس حزب الأمة "الإصلاح " مبارك الفاضل إن ما أعلنه البشير من قرارات ما هي الا تكتيكات لاستمرار النظام في الحكم وانتقد اعلان حالة الطوارئ باعتبارها محاولة لقمع الثورة والحجر على حرية التعبير .

وفي السياق ذاته، قال رئيس حركة تحرير السودان التي تقاتل الحكومة في دارفور مني اركو مناوي إن البشير لم يأت بجديد ولمح إلي أنه بمثابة انقلاب على حزبه وأوضح "ما قام به البشير أنه طبق شعار (تسقط بس) الذي يردده المتظاهرون لمطالبته بالتنحي على أعضاء حزبه".

من جانبها أعلنت هيئة محامي درافور استمرارها في التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام منتقدة قرارات البشير.