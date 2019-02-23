الجامعة الإسلامية ترفض منح شاروخان الدكتوراه الفخرية

وكان خان ، وهو طالب سابق في الجامعة الإسلامية (jmi) ، قد وافق على اقتراح بمنحه درجة فخرية، وقد أرسلت الجامعة طلبا يحمل نفس الشيء إلى وزارة تنميه الموارد البشرية في العام الماضي.
وبحسب ترجمة جولولي، "كتبت jmi إلى الوزارة لمنح الدكتوراه الفخرية لشاروخان، وقالت الهيئة المسئولة، أنه قد حصل بالفعل على الدرجة ذاتها التي منحتها له جامعة مولانا ازاد الوطنية الارديه (mannu) في 2016.
وقال مصدر حكومي مسؤول خلال مكالمة هاتفية وفقاً لصحيفة hindustantimes، انه لا توجد قواعد ثابتة فيما يتعلق بمنح هذه الدرجات لعدة مرات ، ولكن عادة ما تكون هذه الممارسة "محبطه".
وكان الممثل قد قيد في السابق طالبا بالماجستير في مركز أبحاث الاتصالات الجماهيرية ، لكنه لم يستطع أن يدخل امتحان السنة الأخيرة بسبب نقص درجات المواظبة والحضور.
كان شاروخان قد قابل النجم العالمى مارشميلو فى الهند، خلال إحيائه إحدى حفلاته، وأنهى رحلته بمقطع فيديو لأغنية جديدة جمعته مع شاروخان وشيرلى ستيا، فى رسالة وداع جمهوره الكبير فى الهند.
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