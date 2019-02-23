هاري كين يعود ويقود تشكيل توتنهام أمام بيرنلي

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير تشكيل فريقه لمباراته أمام نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي

تشكيل توتنهام أمام بيرنلي

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: سيرجي أوريه - فيرتونخين - ألدرفايلد - فويث - روز.

خط الوسط: وينكس - سيسوكو - إيريكسن

خط الهجوم: سون - هاري كين

ويرغب نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل تحقيق إنجاز كبير مع الفريق اللندني.

ويسعى فريق بيرنلي أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.