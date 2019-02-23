"غدًا.. ولاة الولايات يؤدون القسم أمام "البشير

يؤدي ولاة الولايات المكلفون القسم أمام الرئيس السوداني؛ عمر حسن البشير صباح غدا الاحد بالقصر الجمهوري بالخرطوم. وأصدر البشير مساء امس الجمعة مراسيم جمهورية بإعفاء ولاة الولايات وحل الحكومات الولائية وتكليف ولاة جدد من الجيش والشرطة.



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