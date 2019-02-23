استطلاع للأحزاب حول قرارات "البشير"

أكد عبد المنعم أبو ضريرة رئيس مجلس محلية المناقل التشريعي إن قرارات رئيس الجمهورية جريئة وقوية يعول عليها في إخراج البلاد من الأزمات العصيبة التي تمر بها .

زاد أبو ضريرة في تصريح( لسونا) أن القرارت من شانها وضع الأمور في نصابها وتلبية تطلعات الشعب ورآب الصدع داعيا المعارضين العودة لحياض الوطن والإنخراط في الحوار لتحقيق الأمن والإستقرار .

من جهتها قالت القيادية بحزب الرباط الوطني الأستاذة مها الأدغم أن خطاب الرئيس جاء قويا وشجاعا ووصفته بخطاب الهيبة ولفتت إلي أن الخطاب يستوعب متطلبات المرحلة لحسم التفلتات الأمنية وحقن الدماء لتحقيق الأمن والإستقرار.

وأضافت في تصريح( لسونا )أن الخطاب رفع من قيم الوطنية ودعوة للوحدة ، مجددة الدعوة لحملة السلاح والشباب لطاولة الحوار لبلوغ الغايات المنشودة .

فيما أعلن الطيب زين العابدين ود القوز عضو المجلس الوطني رئيس حزب القومية السودانية بالجزيرة مباركة حزبه لقرارات رئيس الجمهورية والدعوة لكافة حملة السلاح وأطراف الشعب للحفاظ علي وحدة الوطن من الإنحرافات.

وصف ود القوز في تصريح( لسونا) القرارات بالشجاعة مترقبا مزيدا من القرارات التي من شأنها تحسين الأوضاع الإقتصادية بالبلاد ومعاش الناس والجلوس مع الشباب وتفجير طاقاتهم لبناء الوطن .