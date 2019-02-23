أمين «عمال السودان»: الحركة النقابية تقف في صف العمال لاسترداد حقوقهم

قال سر الختم أمين عام اتحاد عمال السودان، إن الحركة النقابية دائما تقف بصف العمال لاسترداد حقوقهم، وأن مصر والسودان هم شعبا واحد، مشيراً إلى أن السيناريو المعد مسبقا من الغرب، والذي كان هدفه النيل من مقدرات الشعوب بدول شقيقة لن نسمح بتكرارها في السودان.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، مؤتمر الاتحاد العربي للعاملين بالتعليم والطباعة والإعلام، أن للتعليم أهمية كبيرة، فالمعلم له درجة الأنبياء واستشهد بمقولة "قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا".

وشدد على أهمية دور الإعلام في النهوض بالأمم وعمالها قائلا إن "القاهرة تكتب وبيروت تطبع والخرطوم تقرأ"، وذلك في إطار الوحدة العمالية العربية.