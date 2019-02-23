الخرطوم: الصيحة
كَشَفَ د. مأمون حمّيدة وزير الصحة بولاية الخرطوم، عن تقديم شكاوى وبلاغات ضد أطباء بالطوارئ وآخرين تركوا مرضى في حالات العناية المُكثّفة، فيما أعلن تكوين لجنة عُليا من الوزارات السِّيادية لمُتابعة ملف إنشاء مُستشفى سرطان الأطفال بالخرطوم.
وقال حمّيدة طبقاً لـ (أس. أم. سي) أمس، إنّه تَمّ فَتح بلاغات وشَكاوى بالمجلس الطبي ضد مجموعة من الأطباء تركوا مَرْضَى في حالات العناية المُكثّفة، وأكّد أنّ إضراب الأطباء لم تتجاوز نسبته (6%) فقط، وكشف عن عمليات عديدة تتم مجّاناً بالمُستشفيات الحكومية أبرزها “القسطرة، الدعامات، العمليات القيصرية في حالات الطوارئ، السرطان بما فيه تقديم الأدوية الخاصّة به والأطفال دون الخامسة”.
وفي السِّياق، كَشَفَ حمّيدة، عن دعم الصين لمُستشفى سرطان الأطفال بـ (7) ملايين دولار، ونوّه إلى أنّه سيتم الانتهاء من تَشييد المُستشفى خلال عامٍ ونصف.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تدعم مُستشفى سرطان الأطفال بـ (7) ملايين دولار صحة الخرطوم: بلاغات ضد أطباء تركوا مرضى في... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.