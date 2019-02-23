الاتحادي الديمقراطي: قرارات الرئيس بداية لعهد جديد 

اعتبر الأستاذ الهندي الريح النور رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل بولاية الجزيرة أمين مجلس الأحزاب بالولاية إن قرارات رئيس الجمهورية التي أعلنها في خطابه مساء أمس للشعب السوداني بداية لعهد جديد وجاءت ملبية لأشواق وطموحات الشعب السوداني الذي ينشد الإستقرار والرخاء.

وقال الهندي في تصريح خاص إن قرارات رئيس الجمهورية جسدت قوة وحكمة وحنكة رئيس الجمهورية وعبرت عن مدى تحمله لعبء المسؤولية الوطنية قاطعا بأن القرارات بمثابه خط فاصل بين مرحلة وأخرى تتجلى فيها عبقرية قيادة الدولة في كيفية الحفاظ على أمن الدولة وإستقرارها .

وأشار وبحسب سونا، إلى أن الولاة الولايات التي تم تعيينهم من خيرة قيادات القوات النظامية و يعبر عن صدقية الرئيس في قومية الفترة القادمة ومدى جديته في تحقيق الأمن والاستقرار معبرا عن تفاؤله بتشكيل حكومة الكفاءات التي وعد بها رئيس الجمهورية لتخرج السودان من هذه الأزمات وتنطلق بالسودان إلى ما يستحق من رخاء وتنمية وعمران.

وأعرب عن أمله أن تجد دعوة رئيس الجمهورية للحركات المسلحة والممانعين للإنضمام لركب الحوار أذنا صاغية من أجل تحقيق السلام والوحدة مجددا ثقته في وعد الرئيس بإستيعاب طاقات الشباب ومخاطبة قضاياهم باعتبارهم الأمل المرتجى البلاد متمنيا للسودان دوام الإستقرار والمنعة والازدهار ..

الخرطوم (أخبار الخليج 365)