شباب جزائريون يهتفون بشعارات التظاهرات السودانية  (الجزائر مرقت مرقت)

شهدت عدة مناطق بالجزائر تظاهرات ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، شارك فيها الآلاف من الشباب ودعا إليها ناشطون باسم “حركة مواطنة”.

ووفقاً لمتابعات محررة أخبار الخليج 365 كتب بعض الشباب الجزائريون بحساباتهم الرسمية “بتويتر” منهم الشاب محمد كساب الذي كتب : (الجزائر مرقت مرقت على رأي شباب السودان).

وبحسب أخبار الخليج 365 هتف بهذا الشعار شباب مدينة عطبرة التي كانت أول مدينة سودانية بدأت بها التظاهرات في يوم 19 ديسمبر من العام الماضي عندما رفعت الحكومة أسعار الخبز والوقود وكانوا يهتفون بـ” شرقت شرقت عطبرة مرقت” (وعطبرة مرقت مرقت).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)