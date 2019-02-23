قيادي بالوطني: الحزب مليء بالكفاءات ولن ينهار بتنحي عمر البشير

قال القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان ورئيس لجنة الإعلام بالإنابة في البرلمان، الطاهر حسن عبود، إن حزبهم سيمضي مشواره السياسي أكثر قوة ولن ينهار بتنحي عمر البشير.
وأوضح عبود في تصريح أن حزب المؤتمر الوطني مليء بالكفاءات ولن يتأثر بغياب شخص بعينه.
وأضاف “نرحب بقرارات الرئيس عمر البشير الجريئة والتي تصب في صالح الوطن الذي يواجه تحديات كبيرة كان لا بد من مواجهتها بهذه الخطوة التاريخية لتفادي انهيار البلاد”.
وتابع “سيكون المؤتمر الوطني طرفا فاعلا في الملعب السياسي بالبلاد، وهو أكثر قوة وحيوية مما كان عليه، وسيسهم في سن الدستور الدائم وإكمال بناء الوطن”.
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