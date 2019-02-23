إسرائيل تبرز فرض حالة الطوارئ في السودان

سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم السبت الضوء على فرض حالة الطوارئ في السودان لمدة عام.

وأشارت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية إلى إعلان رئيس السودان، عمر البشير، لحالة الطوارئ لمدة سنة واحدة وذلك على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات التي تجتاح البلاد منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأبرزت الصحيفة الإسرائيلية ما دعا إليه رئيس السودان من إيقاف التعديلات الدستورية التي أدخلت على الدستور من أجل السماح له بالترشح لولاية رئاسة جديدة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى إعلان الرئيس السوداني عن تشكيل حكومة لتصريف الأعمال والتي تضم مسؤولا كبيرا من كل وزارة ولكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم.

وعبر كلمة له على تلفزيون الخرطوم، قال "البشير" إنه يجب على الحكومة الجديدة أن تتخذ إجراءات اقتصادية حازمة، مضيفا أنه سيوكل هذه المهمة لفريق مؤهل.

وكان قد أوضح رئيس السودان خلال كلمته المتلفزة بأنه سيكون رئيسًا للبلاد مع الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الموالين والمعارضين.

وكانت قد اندلعت العديد من التظاهرات في السودان والتي استمرت حتى فجر اليوم السبت في أرجاء البلاد.

وأشارت الوكالات العالمية أن المحتجون كانوا قد قاموا بالخروج إلى الشوارع وأحرقوا إطارات السيارات وذلك تعبيرا عن رفضهم لقرارات رئاسية بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ.

ويأتي هذا الأمر بالتزامن مع ما صرحت به المعارضة السودانية من أن السلطات كانت قد اعتقلت عددا من الناشطين والقوي السياسية.

ووفقًا لما أوردته قناة "العربية"، فكان قد صرح صلاح عبد الله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني قوله بإن الرئيس عمر البشير سوف يعلن حالة الطوارئ في السودان بالإضافة إلى حل الحكومتين (المركزية والولايات)، وتوقيف التعديلات الدستورية والتي تتيح له الترشح لفترة رئاسية جديدة.

