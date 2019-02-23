تركي آل الشيخ يكتب "مفيش مهم" لـ عمرو دياب في ألبومه الجديد

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للترفيه، عن تعاونه مع النجم عمرو دياب، في ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال العام الجاري.

وكتب تركي آل الشيخ أغنية تحمل عنوان "مفيش مهم"، وتقول كلماتها: "مفيش مهم، ولا أهم في الآخر الدنيا بتمشي، مين قال دي مبتمشيش، ومهما تكون صعبة الحياة هنستمر ونعيش".

الأغنية من ألبوم عمرو دياب الجديد، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع أسامة الهندي.

من جانبه نشر عمرو دياب، صورة جديدة له عبر "إنستجرام"، وأعلن عن تعاونه مع تركي آل الشيخ، في ألبومه الجديد.

وعلق عمرو دياب على الصورة: "مفيش مهم، ولا أهم في الآخر الدنيا بتمشي، مين قال دي مبتمشيش، ومهما تكون صعبة الحياة هنستمر ونعيش".

لم يكن هذا أول تعاون بين تركي آل الشيخ وعمرو دياب، حيث أعد الثنائي مفاجأة للجمهور في الألبوم السابق لعمرو دياب، وحملت عنوان "برج الحوت".

وشهدت الأغنية جدلًا واسعًا في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما احتوته من تغزُّل في مواليد "برج الحوت".

وكانت هذه المرة هي الأولى التي يتعاون فيها عمرو دياب مع تركي آل الشيخ، حيث كتب له في ألبومه أغنيتين أيضًا هما "أحلى حاجة"، والتي لحنها عمرو دياب بنفسه، و"أجمل عيون" والتي لحنها عمرو مصطفى.