اعتصامات واحتجاجات طلابية بجامعة المغتربين بالخرطوم

دخل طلاب جامعة المغتربين بالعاصمة الخرطوم في اعتصام و إمتناعهم عن الجلوس للإمتحانات صباح اليوم السبت الموافق 23 فبراير 2019 . وعُلِّقت الدراسة بالجامعات السودانية لأجل غير مسمي، الشهر الماضي، في أعقاب انتفاضة الشعب السوداني .



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