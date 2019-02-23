مشجعة أهلاوية توجه رسالة نارية للمستشار تركي آل الشيخ بعد تصفية أعماله في مصر

دافعت مشجعة أهلاوية عن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، ومالك نادي بيراميدز السابق، عقب سحب استثماراته الرياضية في مصر.

وكتبت المشجعة عبر الصفحة الشخصية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " أنا أول مره حكتب بوست عن المستشار الأستاذ تركى ال شيخ ، و بكتبه بعد ما قرر يسحب إستثماراته من مصر علشان مفيش حد يقول إنى بطبل ولا ليه مصلحه و أنا على فكره عمرى ما شفته، وهو إحنا ليه بقى أسهل حاجه عندنا الغلط فى الناس و فجأه كلنا عايشين دور القاضى على بعض وبنحكم على الناس و نغلط فيهم".

وأضافت: " رغم إنى أهلاويه و عاشقه لتاريخ كابتن الخطيب كرمز من رموز الرياضه ،ولكن أنا مش شايفه الحقيقه إن فى غلط من عند أستاذ تركى

راجل كان داخل عاشق للنادى الأهلى و عايز يديله كل الدعم و بشكل واضح و طالب أن دوره يكون معلن و ظاهر للجماهير و دا حقه ، لو دا مش مناسب للنادى و برده دا حقك حضرتك مارفضتش ليه من البدايه ، قبلت ليه دعمه بالملايين لإنتخباتك أو للنادى بعد ما إستلمت الإدارة، لو المبدأ مرفوض فى النادى حقك بس ماتقبلش دعمه من البدايه ، و ليه أصلا حد بيعشقنى أوصله انه يكون عدو ليه".

وأكملت: "وحتى لو أختلفنا و حتى لو الناس شايفه الموضوع بزاويه تانيه غيرى إيه المشكله ما نختلف بإحترام و بدون تجاوز ليه بقيت ثقافتنا الغلط فى بعض و عدم إحترام بعض، النسبه بقى للناس العماله تشتم فى الفنانيين و الرياضيين التعاونوا مع الأستاذ تركى ، هى الناس دى عملت إيه غلط ، راجل تفضل مشكور بإحترام طلب شغل من ناس محترفيين عملوا شغلهم بمنتهى الأحترام".

وتابعت: "عمره ما طلع أتكلم عنهم إلا و قال أصدقائى و مدرك تماماً قيمتهم و مكانتهم فين الغلط، ليه لما الناس دى تكتب عنه كلمه كويسه تشتموا فيهم ؟

طيب يغلطوا فى ليه وهو راجل محترم معاهم، امتى حنختلف بإحترام ، إمتى حنبص لكل حاجه من الزاويه الإيجابيه ، إمتى حنتمنى الخير لبعض علشان ربنا يرزقنا و ننجح".

واختتمت قائلة: "حتى بعد قرار المستشار تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh بسحب إستثماراته حقوله مصر حتفضل بيتك الثانى و بيت كل مواطن عربى ، عارفه إن ممكن ناس كتير تشتمنى بعد كلامى دا ، بس لو حتشتم علشان بطلب اننا نكون محترمين حتى لو اختلفنا انا موافقة".

