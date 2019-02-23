مشجعة أهلاوية توجه رسالة نارية للمستشار تركي آل الشيخ بعد تصفية أعمالة في مصر

دافعت مشجعة أهلاوية عن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز السابق، عقب سحب استثماراته الرياضية في مصر.

وكتبت المشجعة عبر الصفحة الشخصية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " أنا أول مره حكتب بوست عن المستشار الأستاذ تركى ال شيخ ، و بكتبه بعد ما قرر يسحب إستثماراته من مصر علشان مفيش حد يقول إنى بطبل ولا ليه مصلحه و أنا على فكره عمرى ما شفته، وهو إحنا ليه بقى أسهل حاجه عندنا الغلط فى الناس و فجأه كلنا عايشين دور القاضى على بعض وبنحكم على الناس و نغلط فيهم".

وأضافت: " رغم إنى أهلاويه و عاشقه لتاريخ كابتن الخطيب كرمز من رموز الرياضه ،ولكن أنا مش شايفه الحقيقه إن فى غلط من عند أستاذ تركى

راجل كان داخل عاشق للنادى الأهلى و عايز يديله كل الدعم و بشكل واضح و طالب أن دوره يكون معلن و ظاهر للجماهير و دا حقه ، لو دا مش مناسب للنادى و برده دا حقك حضرتك مارفضتش ليه من البدايه ، قبلت ليه دعمه بالملايين لإنتخباتك أو للنادى بعد ما إستلمت الإدارة، لو المبدأ مرفوض فى النادى حقك بس ماتقبلش دعمه من البدايه ، و ليه أصلا حد بيعشقنى أوصله انه يكون عدو ليه".

وأكملت: "وحتى لو أختلفنا و حتى لو الناس شايفه الموضوع بزاويه تانيه غيرى إيه المشكله ما نختلف بإحترام و بدون تجاوز ليه بقيت ثقافتنا الغلط فى بعض و عدم إحترام بعض، النسبه بقى للناس العماله تشتم فى الفنانيين و الرياضيين التعاونوا مع الأستاذ تركى ، هى الناس دى عملت إيه غلط ، راجل تفضل مشكور بإحترام طلب شغل من ناس محترفيين عملوا شغلهم بمنتهى الأحترام".

وتابعت: "عمره ما طلع أتكلم عنهم إلا و قال أصدقائى و مدرك تماماً قيمتهم و مكانتهم فين الغلط، ليه لما الناس دى تكتب عنه كلمه كويسه تشتموا فيهم ؟

طيب يغلطوا فى ليه وهو راجل محترم معاهم، امتى حنختلف بإحترام ، إمتى حنبص لكل حاجه من الزاويه الإيجابيه ، إمتى حنتمنى الخير لبعض علشان ربنا يرزقنا و ننجح".

واختتمت قائلة: "حتى بعد قرار المستشار تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh بسحب إستثماراته حقوله مصر حتفضل بيتك الثانى و بيت كل مواطن عربى ، عارفه إن ممكن ناس كتير تشتمنى بعد كلامى دا ، بس لو حتشتم علشان بطلب اننا نكون محترمين حتى لو اختلفنا انا موافقة".