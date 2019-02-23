أمير دولة قطر يقاطع القمة العربية-الأوروبية بمصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لن يشارك أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، التي تنطلق في مصر يوم الأحد، بسبب خرق القاهرة للبروتوكول في توجيه الدعوة إليه لحضور هذه القمة

وقال مصدر في وزارة الخارجية القطرية لوكالة نوفوستي الروسية: “تلقت قطر دعوة لحضور قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي ستعقد في مصر. نشعر بالحزن، لكننا لم نندهش من أن الحكومة المصرية استغلت الدعوة كوسيلة لتحقيق الهدف. إن الدعوة الواردة من مصر تنتهك البروتوكول الدولي باللغة والصيغة المستخدمة فيها”.

وأشار إلى أنه خلافاً للدعوات الموجهة إلى رؤساء الدول العربية الأخرى، فإن رسالة قطر لم توجه إلى أميرها وأرسلت إلى السفارة اليونانية في الدوحة بدلاً من البعثة الدائمة لقطر في جامعة الدول العربية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية “الرسالة مصممة على طراز تذكير بالقمة، ولا تتوافق مع الدعوة الرسمية”. ووصف سلوك مصر في بعض هذه الدعوة بـ “غير المهني”، لكنه أشار إلى أنه على الرغم من ذلك، ستشارك قطر في القمة على مستوى ممثلها الدائم في الجامعة العربية، حيث أنها “تلتزم تماما بالأنشطة العربية المشتركة والتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي”.

ومن المقرر عقد القمة الأولى للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يومي 24-25 فبراير في شرم الشيخ بمصر.

روسيا اليوم