شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتقلت قوات إسرائيلية صباح اليوم السبت، أمين سر حركة “فتح” في البلدة القديمة بالقدس ورئيس نادي الأسير الفلسطيني ناصر قوس، بعد اقتحام منزله.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن “قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الحاج علي عجاج، الذي كان في مقدمة من قاموا بفتح مصلى باب الرحمة يوم أمس الجمعة، إلى جانب ناصر قوس”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت الليلة قبل الماضية وفجر أمس الجمعة حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس بعد الدعوات للنفير العام نحو المسجد الاقصى المبارك واداء صلاة الجمعة قرب ساحة باب الرحمة المغلق من قبل القوات الإسرائيلية. القدس العربي

كانت هذه تفاصيل خبر قوات إسرائيلية تعتقل أمين حركة “فتح” في البلدة القديمة بالقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.