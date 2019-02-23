الكاردينال يغادر الى زامبيا لمساندة الازرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : غادر رئيس نادي الهلال اشرف سيد احمد الكاردينال الى زامبيا وذلك للوقوف خلف اللاعبين في خندق واحد في مباراة غد الاحد ضد زيسكو الزامبي وذلك في مواجهة الجولة الثالثة وكشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان رئيس نادي الهلال وعد اللاعبين بحافز دولاري في حالة تحقيق الفوز على بطل زامبيا غدا الاحد.

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