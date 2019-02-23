إعلان حكومة عسكرية وتعيين رئيس وزراء جديدا وقوى معارضة ترفض قرارات البشير.. ودعوات الى مواصلة...

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مراسيم جمهورية بتكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة، وتكليف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم المختلفة في الحكومة الاتحادية بعد حل الحكومتين المركزية وحكومات الولايات، فيما اعلن بيان للرئاسة السودانية عن تعيين رئيس وزراء جديدا والابقاء على وزراء الدفاع والخارجية والعدالة.

وسمت المراسيم الجمهورية كل من الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين واليا لولاية الخرطوم والفريق أول ركن علي محمد سالم لولاية الجزيرة واللواء ركن (م) الطيب المصباح ولاية نهر النيل والفريق ركن محمد علي قرينات ولاية كسلا واللواء ركن المرضي صديق المرضي لشمال كردفان واللواء ركن مصطفى محمد نور للبحر الأحمر والفريق ركن أحمد خميس بخيت ولاية النيل الأبيض واللواء مهندس فني ركن عيسى عبد الله إدريس لولاية سنار والفريق أول ركن يحي محمد خير ولاية النيل الأزرق.

كما قضت المراسيم الجمهورية السودانية بتسمية الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد واليا للولاية الشمالية واللواء ركن (م) النعيم خطر مرسال لولاية شمال دارفور والفريق ركن أحمد علي أبو شنب لولاية جنوب دارفور والفريق ركن محمد منتي عنجر لولاية جنوب كردفان واللواء ركن خالد نور الدائم لولاية وسط دارفور والفريق أمن دخر الزمان عمر محمد لولاية غرب كردفان والعميد أمن مبارك محمد شمت لولاية القضارف واللواء ركن مهلب حسن أحمد لولاية غرب دارفور واللواء ركن سليمان مختار حاج المكي لولاية شرق دارفور.

وفي غضون ذلك، أعلن تجمع المهنيين “تجمع نقابي غير رسمي” فجر اليوم السبت عن جدول جديد للتظاهرات، متحديا بذلك قرار البشير بفرض حالة الطوارئ في البلاد .

ومن جهة اخرى أكد تجمع المهنيين السودانيين، وهو الجهة المنظمة للاحتجاجات في السودان، الجمعة أن التظاهرات ستستمر حتى يتنحى الرئيس البشير عن الحكم الذي يتولاه منذ 1989.

وقال التجمع في بيان ردا على خطاب الرئيس عمر البشير الذي أعلن حال الطوارئ في البلاد لمدة سنة وحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات “ندعو الشعب السوداني إلى مواصلة التظاهر حتى تحقيق أهداف هذه الانتفاضة والتي هي تنحي رأس النظام ورئيسه وتصفية مؤسساته”.

واعتقلت السلطات الأمنية في الخرطوم ليل الجمعة مجموعة من الاطباء السودانيين من داخل “سكن مشترك” في قلب العاصمة الخرطوم, كما اعتقلت رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان ميرغني من داخل مقر الصحيفة واقتادته لجهة غير معلومة.

وتأتي حملة الاعتقالات عقب خطاب وجهه الرئيس السوداني عمر البشير مساء الجمعة للشعب السوداني وحمل حزمة قرارات بينها إعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات وتشكيل حكومة جديدة من كفاءات.

وقالت اللجنة المركزية للأطباء في بيان مساء الجمعة إن قوة من الأمن اقتحمت “أكبر سكن مشترك للأطباء” في الخرطوم وقامت باعتقال جميع من فيه من أطباء, بعد أن ألقت عليهم الغاز المسيل للدموع علي خلفية احتجاجات نفذوها فور إعلان خطاب الرئيس البشير.

ورفضت قوى سياسية معارضة ومسلحة قرارات البشير ووصفتها بأنها مجرد التفاف على مطالب الشارع بالتنحي الفوري لنظام البشير.

وقال بيان صادر بتوقيع رئيس حزب الأمة “الإصلاح ” مبارك الفاضل إن ما أعلنه البشير من قرارات ما هي الا تكتيكات لاستمرار النظام في الحكم وانتقد اعلان حالة الطوارئ باعتبارها محاولة لقمع الثورة والحجر على حرية التعبير .

وفي السياق ذاته، قال رئيس حركة تحرير السودان التي تقاتل الحكومة في دارفور مني اركو مناوي إن البشير لم يأت بجديد ولمح إلي أنه بمثابة انقلاب على حزبه وأوضح “ما قام به البشير أنه طبق شعار (تسقط بس) الذي يردده المتظاهرون لمطالبته بالتنحي على أعضاء حزبه”.

من جانبها أعلنت هيئة محامي درافور استمرارها في التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام منتقدة قرارات البشير.

نص القرارات :

وجاء نص القرار الجمهورى:_

أصدر عمر البشير الرئيس السودانى، مرسوم جمهورى بحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة ولايات وحل الحكومات الولائية وتكليف ولاة ولايات كالتالى :

1) مرسوم جمهورى بحل مجلس الوزراء القومى .

2) مرسوم جمهورى بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم .

3) مرسوم جمهورى بتكليف الآتية أسماؤهم وزراء كالتالى :

– د . فضل عبدالله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية

– السيد حامد محمد النور ممتاز وزيرا لديوان الحكم الاتحادى

– السيد أحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء

– فريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيرا للدفاع .

– د. الدرديرى محمد أحمد وزيرا للخارجية

– مولانا محمد أحمد سالم وزيرا للعدل .

4) مرسوم جمهورى بإعفاء ولاة الولايات .

5) مرسوم جمهورى بحل الحكومات الولائية .

6) مرسوم جمهورى بتكليف الآتية أسماؤهم ولاة ولايات كالتالى :-

– فريق أول / شرطة هاشم عثمان الحسين – ولاية الخرطوم

– فريق أول ركن / على محمد سالم – ولاية الجزيرة

– لواء ركن (م) / الطيب المصباح – ولاية نهر النيل

– فريق ركن / محمد على قرينات – ولاية كسلا

– لواء ركن / المرضى صديق المرضى – شمال كردفان

– لواء ركن / مصطفى محمد نور -ولاية البحر الأحمر

– فريق ركن / أحمد خميس بخيت – ولاية النيل الأبيض

– لواء مهندس فنى ركن / عيسى عبد الله إدريس – ولاية سنار

– فريق أول ركن / يحى محمد خير- ولاية النيل الأزرق

– فريق أول ركن / هاشم عبد المطلب أحمد – الولاية الشمالية

– لواء ركن (م) / النعيم خضر مرسال – ولاية شمال دارفور

– فريق ركن /أحمد على أبو شنب – ولاية جنوب دارفور

– فريق ركن / محمد منتى عنجر – ولاية جنوب كردفان

– لواء ركن / خالد نور الدائم – ولاية وسط دارفور

– فريق أمن / دخر الزمان عمر محمد – ولاية غرب كردفان

– عميد أمن / مبارك محمد شمت – ولاية القضارف

– لواء ركن / مهلب حسن أحمد – ولاية غرب دارفور

– لواء ركن / سليمان مختار حاج المكى – ولاية شرق دارفور

متابعات – د ب ا – ا ف ب

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني