فئران تقضي على (10) آلاف جنيه بدولاب موظف بود مدني

تفاجأ أحد الموظفين في القطاع الخاص بالتهام فئران لمبلغ عشرة آلاف جنيه كان قد قام بوضعها في خزانة ملابسه (دولاب).
وبالعودة لتفاصيل الحادثة التي شهدها حي أركويت بمدينة ود مدني، فإن الموظف (أ.م) كان يضع مبلغ عشرة آلاف في الدولاب بغرض إرسال زوجته وأبنائه إلى الخرطوم لقضاء الإجازة الصيفية مع أسرتها، وكان يحرص على المبلغ ويتفقده من حين لآخر، وقال حسب صحيفة آخر لحظة، إنه نسى الدولاب مفتوحاً قبل عدة أيام، وعندما تفقد الدولاب ليلاً وجد الفئران قد التهمت جزءاً من الأوراق النقدية، بجانب (قضمها) لبعض الملابس الداخلية، وقال إن الدولاب خاص به هو، لذلك لا أحد يتفقده غيره، وأضاف أن هناك عدداً من أصدقائه جمعوا له مبلغاً بعد أن عرفوا بالحادثة، إلا أنه قام بشراء رصيد بكافة المبلغ حتى لا يتكرر معه الأمر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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