إتهامات لعبد الواحد بمحاولة استغلال اللاجئين للحصول على دعومات مالية

اتهمت قيادات بارزة بحركة عبدالواحد محمد نور، رئيس الحركة بمحاولة إستغلال اللاجئين السودانيين خاصة أبناء دارفور بالخارج لتنظيم احتجاجات بغرض حشد الدعم والتكسب المالي من الدول والمنظمات الأجنبية. وكشف القيادي المنشق من الحركة هارون إبراهيم لـ(smc) أن عبدالواحد وجه منسوبي الحركة بتسخير اللاجئين من أجل الحصول على الدعومات الخارجية وفتح باب دعم مالي آخر تحت غطاء الاحتجاجات، مشيراً إلى أن الندوة التي نظمتها الحركة بألمانيا كشفت عن مخططات ونية عبدالواحد في استغلال السودانيين بالخارج لتنفيذ أجندة الحركة. الجدير بالذكر أن الندوة التي نظمتها حركة عبدالواحد بألمانيا شهدت ملاسنات ومداخلات واتهامات لعبدالواحد بمخالفته للقانون. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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