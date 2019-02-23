علي الحاج: ما يجري في البلاد (انتفاضة شعبية)

وصف الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، ما يجري في البلاد من احتجاجات بأنها (انتفاضة شعبية)، ودعا إلى إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي تكاد تعصف بالبلاد، وعقد الحاج ليل الخميس اجتماعاً بالرئيس عمر البشير، وناقشا سوياً التطورات السياسية في البلاد كما سلمه رسالة كان كتبها أواخر يناير الماضي أثناء تواجده مستشفياً في ألمانيا، وقال علي الحاج في الرسالة حسب صحيفة آخر لحظة، ما يحدث في السودان هو انتفاضة شعبية كبيرة قوامها الرئيس من الشباب.. دافعها ظروف البلاد المأزومة، وأكد أنه سواء كان الحل هو تغيير النظام أم لا، فإن القضية الأساسية هي الحاجة لإيجاد حل يعيد الأمور إلى طبيعتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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