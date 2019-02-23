صحيفة قوون: *الهلال يتسلح بالعزيمة والإصرار رغم الأمطار *الأزرق يضع لمساته بمعلب ليفي مواناواسا والمراقب يترأس الاجتماع الفني اليوم * البعثة تترقب وصول الكاردينال .. الكوكي يظهر للاعلام .. ومدرب زيسكو يحرم من النوم بسبب الهلال * بعثة المريخ تشد الرحال إلى تونس فجر اليوم * صحيفة زامبية تحذر زيسكو من الكوكي ونجوم الأزرق يتابعون مباراة الثنائي عبر “البروجيكتر” صحيفة الصدى : *بعثة المريخ تصل الخضراء صباح اليوم *16الف مشجع يؤازرون النجم الساحلي أمام الأحمر.. ومدرب زيسكو .. نسعى للبقاء في قمة المجموعة *التش : نبحث عن ظهور مختلف أمام النجم الساحلي ونستهدف التتويج بالكأس. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 23 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.