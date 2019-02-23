ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم السبت 23 فبراير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم السبت 23 فبراير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية .

صحيفة أخبار اليوم:

رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ لعام وحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات .

تكليف فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية وممتاز للحكم الاتحادي وسعد لرئاسة مجلس الوزراء وابن عوف للدفاع والدرديري للخارجية وسالم للعدل .

مراسيم جمهورية بتكليف قيادات عسكرية وأمنية ولاة للولايات و«أخبار اليوم» تنشر الأسماء .

الفريق أول قوش : البشير سيقود التغيير وسنتخذ إجراءات غير عادية لمكافحة الفساد والحفاظ علي العملة الوطنية .

د.فيصل: البشير سيظل رئيساً للمؤتمر الوطني ويدير الحوار مع القوى السياسية من منطلق قومي .

صحيفة الوطن:

اعلان الطوارئ لعام وحل حكومة الوفاق

البشير: سأقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف

الرئيس: تدابير اقتصادية محكمة تنفذها حكومة كفاءات

الصحة تلتزم بتنفيذ الخطط المشتركة لمنظمة الصحة

البشير يطلب تأجيل النظر في التعديلات الدستورية بالبرلمان

صحيفة آخر لحظة

حل الحكومة وإعلان الطوارئ وتأجيل التعديلات الدستورية

قوش: الرئيس سيتخلى عن رئاسة الوطني والطوارئ لحسم الفساد

مدير الأمن: تشكيل حكومة محدودة من أصحاب الخبرات

علي الحاج: ما يجري في البلاد (انتفاضة شعبية)

صحيفة السوداني

اعلن حالة الطوارئ وإيقاف التعديلات الدستورية

تكليف (6) وزراء و(18) والياً عسكرياً

قوش: البشير لن يترشح مرة أخرى

صحيفة الصيحة

ردود فعل واسعة لخطاب الرئيس

قوش: الحكومة المرتقبة محدودة التشكيل وتنتهي في 2020م

صحيفة الإنتباهة

إعلان حالة الطوارئ

حل الحكومة .. ومشاورات لتكليف (حكومة مهام جديدة)

البشير: سأقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية

صحيفة المجهر

انقلاب سياسي: إعلان حالة الطوارئ بالبلاد وحل حكومة وحكومات الولايات

الرئيس يعلن قوميته ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأحزاب

صحيفة اليوم التالي

حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ لمدة عام

مرسوم جمهوري يعفي الوزراء والولاة وتعيين عسكريين للولايات

قوش: البشير سيقود عملية التغيير بنفسه عبر حكومة الكفاءات

صحيفة الدار

البشير يحل حكومة الوفاق الوطني ويعلن الطوارئ لمدة عام

إمام المسجد الكبير بالخرطوم: الربا انتشر وشراء الدولار بالشيكات حرام شرعاً

الفنانة ريماز ميرغني تتبرع لشقيقها بجزء من كبدها بالهند

ابن صاحب منزل يقتل المستأجر بسبب عداد الكهرباء

محاكمة أم بحرق طفلها لإغاظة والده

اليوم لطلاب الشهادتين:العلم في حياتنا للأساس والدراسات والتربية الإسلامية للثانوي

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