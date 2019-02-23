الانتباهة: ارتفاع قياسي في أسعار الذهب

الخرطوم: باج نيوز ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق بمعدلات قياسية، وفيما تنامت تجارة البيع بالكسر والبيع بالشيك، وصف تجار الأمر بالظاهرة الخطيرة. وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” إن سعر جرام الذهب الجديد البحريني عيار”21″ بالشيك يبلغ”4.200″ جنيه، ويبلغ سعر الكاش”3.200″ جنيه، أما المستعمل فسعره”2.500″ جنيه، فيما تتراوح قيمة المحلي ما بين”2.7090ـ 2.650″ جنيهات. ووصل سعر الجرام السعودي”2.850″ جنيهًا. ووصف التاجر أحمد في تصريحات للانتباهة البيع بالشيك بأنه ربا، وطالب الدولة بضرورة وضع حلول عاجلة للسيولة لكي ينصلح حال البلاد. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز

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