سجل سعر الدولار الامريكي في السواق السوداء وسط الخرطوم ارتفاعا قياسيا الى اعلى مستوى مقابل الجنيه السوداني خلال لتتاح تعاملات اليوم السبت وفق مصادر موقع اخبار السودان . متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم السبت 23\02\2019م (وقت نشر الخبر ) تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان الدولار الامريكي 75.00 جنيه الريال السعودي 19.80 جنيهاً الدرهم الاماراتي 22.68 جنيها اليورو 82.40 جنيه الجنيه الاسترليني 95.89 جنيه الجنية المصري 4.32 جنيه الريال القطري 19.97 جنيه يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم السبت 23\02\2019م (وقت نشر الخبر ) تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان الدولار الامريكي 92.00 الريال السعودي 22.60 الدرهم الاماراتي 24.54 اليورو 94.00 الجنيه الاسترليني 98.00

كانت هذه تفاصيل خبر صعود جديد يسجله سعر الدولار امام الجنيه السوداني .. اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت 23 فبراير... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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