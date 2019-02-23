اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم السبت 23 فبراير 2019م هذا الصباح

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم السبت 23 فبراير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

الانتباهة

إعلان حالة الطوارئ

حل الحكومة..ومشاورات لتكليف”حكومة مهام جديدة”

البشير: سأقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية

أكول: جون قرنق”ما عندو أولاد” ونعرف أوزان الناس المقربين

“50” جنيهًا لكيلو الليمون بأسواق الخضار

الخرطوم تتجه لحظر”الحلب” اليدوي وتغيير مواعين النقل

خبير: الحكومة استسلمت للفشل في الحفاظ على قيمة الجنيه

صحيفة أخبار اليوم:

رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ لعام وحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات .

تكليف فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية وممتاز للحكم الاتحادي وسعد لرئاسة مجلس الوزراء وابن عوف للدفاع والدرديري للخارجية وسالم للعدل .

مراسيم جمهورية بتكليف قيادات عسكرية وأمنية ولاة للولايات و«أخبار اليوم» تنشر الأسماء .

الفريق أول قوش : البشير سيقود التغيير وسنتخذ إجراءات غير عادية لمكافحة الفساد والحفاظ علي العملة الوطنية .

د.فيصل: البشير سيظل رئيساً للمؤتمر الوطني ويدير الحوار مع القوى السياسية من منطلق قومي .

صحيفة الوطن:

اعلان الطوارئ لعام وحل حكومة الوفاق

البشير: سأقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف

الرئيس: تدابير اقتصادية محكمة تنفذها حكومة كفاءات

الصحة تلتزم بتنفيذ الخطط المشتركة لمنظمة الصحة

البشير يطلب تأجيل النظر في التعديلات الدستورية بالبرلمان

الصيحة

ردود فعل واسعة لخطاب الرئيس

قوش: الحكومة المرتقبة محدودة التشكيل وتنتهي في 2020 م

أئمة مساجد يطالبون بمحاربة الفساد ويهاجمون دعوات فصل الدين عن السياسة

الصحة تقدم بلاغات ضد أطباء تركوا مرضى في العناية المكثفة

آخر لحظة

حل الحكومة وإعلان الطوارئ وتأجيل التعديلات الدستورية

قوش: الرئيس سيتخلى عن رئاسة الوطني والطوارئ لحسم الفساد

مدير الأمن: تشكيل حكومة محدودة من أصحاب الخبرات

علي الحاج: ما جرى في البلاد”انتفاضة شعبية”

صحيفة الدار

البشير يحل حكومة الوفاق الوطني ويعلن الطوارئ لمدة عام

إمام المسجد الكبير بالخرطوم: الربا انتشر وشراء الدولار بالشيكات حرام شرعاً

الفنانة ريماز ميرغني تتبرع لشقيقها بجزء من كبدها بالهند

ابن صاحب منزل يقتل المستأجر بسبب عداد الكهرباء

محاكمة أم بحرق طفلها لإغاظة والده

اليوم لطلاب الشهادتين:العلم في حياتنا للأساس والدراسات والتربية الإسلامية للثانوي

المجهر السياسي

انقلاب سياسي: إعلان حالة الطوارئ بالبلاد وحل الحكومة وحكومات الولايات

الرئيس يعلن قوميته ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأحزاب

الهلال يؤدي التدريب الرئيسي بملعب باورديناموز

اجتماع مغلق بين رئيس الجمهورية و”علي الحاج” لـ”5″ ساعات

المؤتمر الوطني يؤجل مؤتمره العام

وزارة الزراعة: بدء حصاد “370” ألف فدان قمح مارس المقبل

اليوم التالي

حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ لمدة عام

مرسوم جموري يعفي الوزراء والولاة وتعيين عسكريين للولايات

قوش: البشير سيقود عملية التغيير بنفسه عبر حكومة كفاءات

السوداني

إعلان حالة الطوارئ وإيقاف التعديلات الدستورية

تكليف”6″ وزراء و”18ط واليًا عسكريًا

قوش: البشير لن يترشح مرة أخرى

الصناعة: خطة لتوزيع أسواق البيع المخفض على محليات الخرطوم

مؤتمر لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر الأربعاء

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