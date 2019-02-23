عقب قرارات البشير .. مظاهرات ليلية بالعاصمة الخرطوم وتجمع المهنيين يعلن عن موكب الرفض

العين / اندلعت مظاهرات في عدد من المناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم تطالب بإسقاط النظام، بعد دقائق من إعلان الرئيس عمر البشير حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة عام.

وقال شهود عيان لـ”العين الإخبارية” إن المئات خرجوا في مظاهرات ليلية في شوارع رئيسية بضاحية “الثورة” بأمدرمان وبري والديم والسجانة والحلة الجديدة واللاماب وشارع الستين بالخرطوم، وعدد من المناطق ببحري، تندد بفرض حالة الطوارئ وتدعو لتنحي النظام الحاكم.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين -الذي يقود الاحتجاجات في البلاد منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي- إلى مظاهرات صباحية في أحياء العاصمة الخرطوم والولايات والقرى والريف، بجانب تنظيم موكب مركزي في مدن العاصمة الثلاث “أمدرمان، الخرطوم، بحري” في الشوارع الرئيسية.

فيما خصص يوم الإثنين المقبل إلى ما أسماه “موكب الرفض” في الخرطوم إلى القصر الرئاسي والولايات.

وانتقد تجمع المهنيين والقوى المتحالفة معه، في بيان، فرض حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السوداني خلال خطاب موجه للشعب أمس الجمعة، كما أعلن أيضا حل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة كفاءات، ودعا البرلمان إلى وقف إجراءات تعديلات دستورية تعطيه حق الترشح لولاية جديدة في انتخابات 2020م.

وأصدر على إثره مرسوما جمهوريا بحل مجلس الوزراء القومي، وتكليف 6 وزراء لتسيير شؤون البلاد، وأعفى ولاة الولايات وتعيين عسكريين خلفا لهم.

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