السوداني: اختطاف بائعة شاي والاعتداء عليها جنسيًا داخل مزرعة

الخرطوم: باج نيوز

اختطف ثلاثة أشخاص بائعة شاي تحت التهديد بالسلاح الأبيض من امام منزلها بمنطقة شمال عطبرة بولاية نهر النيل، واعتدوا عليها جنسيًا داخل مزرعة ليلاً.

وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”السبت” إن المتهمين تربصوا ببائعة الشاي واختطفوها تحت تهديد السلاح الأبيض بواسطة”كارو” عقب عودتها من عملها مساءً وهربوا بها إلى مزارع قريبة من المنطقة، ومن ثم اعتدوا عليها جنسيًا بالتناوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين حملوها على”الكارو” وألقوا بها في الطريق العام، وفروا هاربين، مشيرًا إلى أن المجني عليها ذهبت إلى قسم الشرطة، وأبلغت عن ما تعرضت له مرشدة الشرطة على أوصاف المتهمين.

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