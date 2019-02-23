أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 23 فبراير 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة آخر لحظة * حل الحكومة وإعلان الطوارئ وتأجيل التعديلات الدستورية * قوش: الرئيس سيتخلى عن رئاسة الوطني والطوارئ لحسم الفساد * مدير الأمن: تشكيل حكومة محدودة من أصحاب الخبرات * علي الحاج: ما يجري في البلاد (انتفاضة شعبية) صحيفة السوداني * اعلن حالة الطوارئ وإيقاف التعديلات الدستورية * تكليف (6) وزراء و(18) والياً عسكرياً قوش: البشير لن يترشح مرة أخرى صحيفة الصيحة * ردود فعل واسعة لخطاب الرئيس * قوش: الحكومة المرتقبة محدودة التشكيل وتنتهي في 2020م صحيفة الإنتباهة * إعلان حالة الطوارئ * حل الحكومة .. ومشاورات لتكليف (حكومة مهام جديدة) * البشير: سأقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية صحيفة المجهر * انقلاب سياسي: إعلان حالة الطوارئ بالبلاد وحل حكومة وحكومات الولايات * الرئيس يعلن قوميته ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأحزاب صحيفة الوطن * أعلان الطوارئ لعام وحل حكومة الوفاق * البشير: سأقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف * الرئيس: تدابير اقتصادية محكمة تنفذها حكومة كفاءات صحيفة اليوم التالي * حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ لمدة عام * مرسوم جمهوري يعفي الوزراء والولاة وتعيين عسكريين للولايات * قوش: البشير سيقود عملية التغيير بنفسه عبر حكومة الكفاءات صحيفة الدار * البشير يحل حكومة الوفاق الوطني ويعلن الطوارئ لمدة عام * إمام المسجد الكبير بالخرطوم: الربا انتشر وشراء الدولار بالشيكات حرام شرعاً * الفنانة ريماز ميرغني تتبرع لشقيقها بجزء من كبدها بالهند * ابن صاحب منزل يقتل المستأجر بسبب عداد الكهرباء * محاكمة أم بحرق طفلها لإغاظة والده * اليوم لطلاب الشهادتين:العلم في حياتنا للأساس والدراسات والتربية الإسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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