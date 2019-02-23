المحتجين في السودان يردوا على خطاب الرئيس البشير بعد دقائق من انتهاء الكلمة امس

شهدت عدد من المناطق في الخرطوم مظاهرات احتجاجية ليلية لمئات المحتجين وذلك عقب دقائق من انتهاء خطاب الرئيس البشير واعلانه حالة الطوارى في البلاد لمدة عام .

وانتشرت مظاهرات عقب خطاب البشير في عدد من أحياء الخرطوم التي شهدت احتجاجات أثناء النهار،وفض السلطات المظاهرات الحاشدة التي نظمها «تجمع المهنيين السودانيين» في وسط العاصمة.

وقال تجمع المهنيين، في بيان على صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، ”خطاب البشير لا يعنينا.. وهدفنا إسقاط النظام وتسليم السلطة لحكومة انتقالية“.

وأفاد شهود عيان، أن المئات في الحي الشرقي، بمدينة مدني، خرجوا عقب دعوة تجمع المهنيين للتظاهر رفضا لخطاب البشير.

كما ذكر تجمع المهنيين، أن مواطني منطقة أربجي، بولاية الجزيرة (وسط) خرجوا في تظاهرات تطالب بإسقاط النظام.

وأفاد أن مواطني عدة أحياء بالخرطوم، ومناطق الثورات بام درمان، و“شبمات والدروشاب“ بمدينة بحري، خرجت في تظاهرات مطالبة بإسقاط النظام وفق وكالة الاناضول.

وألقى الرئيس السوداني عمر البشير الجمعة خطابا أعلن فيه حالة الطوارئ لمدة عام في كل أنحاء البلاد، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات والتحرك الاحتجاجي ضد الحكومة المطالب بإسقاط النظام.

وقال البشير في خطاب توجه به إلى الأمة “أعلن فرض حالة الطوارئ في كل أجزاء البلاد لمدة عام”.

وأضاف “أعلن حل الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات”.

كما دعا البشير البرلمان إلى تأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من السعي لولاية جديدة في انتخابات الرئاسة عام 2020.

بدأت التظاهرات في 19 ديسمبر/كانون الأول احتجاجا على رفع الحكومة سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات تخللتها مواجهات دامية ضد نظام البشير الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.