مراقبون يصفون مايحدث في السودان الان بـ انقلاب عسكري ابيض .. البشير يسلم الحكم للجيش وهذا هو رئيس...

اختار الرئيس عمر البشير ولاة لادارة الولايات السودانية من العسكريين والامنيين ضمن سلسلة تغيير قادمة في النظام السوداني لاحلال الجيش في مناصب الدولة العليا في خطوة وصفت بالانقلاب الابيض في السودان بعد اسابيع من تصريحات للبشير بمايجرى الان من تطورات في السودان حيث قال حينها “المزيكا دي لو دقت..كل فأر بدخل جحره”.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع اخبار السودان ان عدد من رجال الجيش سيتولوا عدد من المناصب خلال الفترة القادم وبدأت تلك القرارات بإعفاء الولاة وحل الحكومات المركزية والولائية، الأمر الذي وصفه مراقبين بانقلاب ابيض بإسناد حكم الولايات لعسكريين وإحكام القبضة الأمنية بإعلان حالة الطوارئ.

وعين الرئيس البشير ولاة جددد للولايات جميعهم من العسكريين حيث جرى تكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة.

وقبل ايام قالت الصحفية شمائل النور ان بعض المصادر العسكرية تتوقع إعفاء بكري حسن صالح ليخلفه عوض بن عوف الذي سيجمع بين منصبي وزير الدفاع والنائب الأول، وإذا صح ذلك فإن منصب النائب الأول أصبح من نصيب الجيش، وتدريجياً يسير البشير باتجاه ما لوّح به في خطابه أمام مدفعية عطبرة “المزيكا دي لو دقت..كل فأر بدخل جحره”

ووفق متابعات موقع اخبار السودان فقد بدأت الخيوط المرسومة للسودان الجديد بالظهور حيث ابقى الرئيس البشير امس على الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيرا للدفاع في منصبه ضمن حكومة تصريف اعمال .

ولم يذكر البشير في خطابه اسم الشخص الذي سيكلّفه تشكيلَ الحكومة المقبلة، غير أن تسريبات من مسؤولين سودانيين أشارت إلى أنه يتّجه إلى تكليف رئيس جهاز المخابرات، صلاح عبد الله محمد، المعروف باسم “قوش”، الذي شكّلت عودته لجهاز المخابرات بعد إقالته عام 2009، مفاجأةً كبيرة، مع اتهامه بالسعي للإطاحة بالبشير عام 2012، وبمحاولة اغتيال الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، عام 1996.

ويعتبر قوش من أكثر المقرّبين للولايات المتحدة الأميركيّة، وكان لجهاز المخابرات السودانيّة، الذي رأسه قوش، دور بارز في تعقّب مقاتلي تنظيم القاعدة، الذي عاش زعيمه، أسامة بن لادن، فترةً من عمره في السودان.

وفي العام 2005، قال مسؤول في وزارة الخارجيّة الأميركيّة لصحيفة “لوس أنجليس تايمز” إن المعلومات التي وفرّتها المخابرات السودانية بخصوص القاعدة كانت “مهمة، عملية، ومحدثة”.

وكان رئيس جهاز الامن والمخابرات الوطني السوداني، الفريق أول صلاح قوش، قد استبق خطاب رئيس الجمهورية، بإعلانه مساء الجمعة عن عدم نية الرئيس البشير تعديل الدستور لفترة رئاسية جديدة، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات واعلان حالة الطوارئ في البلاد .